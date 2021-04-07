Beyaz Saray: Müttefiklerimizle, Pekin Olimpiyatlarına ortak boykotu görüşmedik, görüşmüyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin müttefikleriyle Çin'deki insan hakları ihlalleri nedeniyle 2022 Pekin Olimpiyatlarını boykot etmeyi düşünmediğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin müttefikleriyle Çin'deki insan hakları ihlalleri nedeniyle 2022 Pekin Olimpiyatlarını boykot etmeyi düşünmediğini söyledi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Uluslararası insan hakları savunucularının ABD ve müttefiklerinin Çin'deki insan hakları ihlalleri nedeniyle ABD ve müttefiklerini boykota çağırdığının anımsatılması üzerine Psaki, "Hiçbir müttefikimiz ile ortak bir boykot konusunda konuşmadık, konuşmuyoruz. Ancak müttefiklerimiz ve ortaklarımızla, Çin'e yönelik endişelerimizi dile getireceğimiz bir zemin bulunması konusunda istişarelerde bulunuyoruz." dedi.

"Uygur Türkleri" vurgusu

Psaki, ABD'nin Pekin Olimpiyatlarına katılma planında da bir değişiklik olmadığını vurgularken, "Çin'in eylemleri konusunda tabii ki de birçok müttefikimiz ile konuşuyoruz, buna Uygur Türklerine yönelik soykırım da dahil." diye konuştu.

ABD'nin Çin ile çalışabilecek bazı alanları olduğuna işaret eden Psaki, bunu yaparken ABD'nin Çin'e yönelik endişelerini de dile getirmekten geri durmayacağını kaydetti.

Kuzey Kore'ye "diplomasiye hazırız" mesajı

Kuzey Kore'nin nükleer testlerini artırması nedeniyle ABD'nin herhangi bir adım atmayacağının sorulması üzerine Psaki, atılacak adımlar konusunda ABD Dışişleri ve Savunma bakanlıklarının yorum yapması gerektiğini söyledi.

Kore Yarımadası'ndaki önceliklerinin nükleerden arınma olduğunun altını çizen Psaki, "Biz Kuzey Kore'ye yaptırım uygulamayı sürdürürken, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla da iletişim halindeyiz. Bizi nükleerden arındırmaya götürecekse, bir şekilde diplomasiyi de düşünmeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan