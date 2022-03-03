Beyaz Saray, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ile bazı Rus oligarkları yaptırım listesine aldıklarını ve bu kişilere vize yasağı getirdiklerini duyurdu.
AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Beyaz Saray, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ile bazı Rus oligarkları yaptırım listesine aldıklarını ve bu kişilere vize yasağı getirdiklerini duyurdu.
Beyaz Saray, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ile bazı Rus oligarkları yaptırım listesine aldıklarını ve bu kişilere vize yasağı getirdiklerini duyurdu.
AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel