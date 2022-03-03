Beyaz Saray, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ile bazı Rus oligarkları yaptırım listesine aldıklarını ve bu kişilere vize yasağı getirdiklerini duyurdu. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyaz Saray, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ile bazı Rus oligarkları yaptırım listesine aldıklarını ve bu kişilere vize yasağı getirdiklerini duyurdu.

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
 - Güncelleme:
Beyaz Saray, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ile bazı Rus oligarkları yaptırım listesine aldıklarını ve bu kişilere vize yasağı getirdiklerini duyurdu.

Beyaz Saray, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ile bazı Rus oligarkları yaptırım listesine aldıklarını ve bu kişilere vize yasağı getirdiklerini duyurdu.

Beyaz Saray, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ile bazı Rus oligarkları yaptırım listesine aldıklarını ve bu kişilere vize yasağı getirdiklerini duyurdu.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Dmitriy Peskov, Beyaz Saray, Kremlin, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title