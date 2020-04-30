Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyesi Fauci'den "Remdesivir" vurgusu
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Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyesi Fauci'den "Remdesivir" vurgusu

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Kovid-19 virüsünün tedavisi için yapılan klinik testlerde alınan sonuçların "oldukça iyi haberler" taşıdığını bildirdi.

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyesi Fauci'den
30.04.2020 01:16 | Son Güncelleme: 30.04.2020 01:16

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Kovid-19 virüsünün tedavisi için yapılan klinik testlerde alınan sonuçların "oldukça iyi haberler" taşıdığını bildirdi.

Aynı zamanda Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün üyesi olan Fauci, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında yapılan test çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fauci, yapılan uluslarası araştırmalara göre Amerikan Gilead ilaç şirketinin ürettiği "Remdesivir" adlı anti-viral ilacı alan Kovid-19 hastalarının "plasebo" alan hastalara kıyasla yüzde 31 oranında daha hızlı iyileştiğini belirtti.

Fauci, "Yüzde 31'lik bir rakam, bitirici yüzde 100'lük bir sonuca göre çok yüksek sayılmasa da ilacın bu virüsü engellediğine dair oldukça önemli bir deliller taşımaktadır." dedi.

Öte yandan Remdesivir ilacı alan hastalarda görülen ölüm oranının yüzde 8 olduğunu ve bu rakamın yüzde 11,6 aralarındaki "plasebo" alan hastalara göre kısmen daha düşük olduğunu ifade eden Fauci, Remdesivir'in Kovid-19 bağlantılı ölüm oranlarına yaptığı etkinin daha fazla analiz edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yapılan klinik testlerde alınan sonuçların "oldukça iyi haberler" taşıdığını kaydeden Fauci, ilgili firma ve araştırmacıların artmasıyla söz konusu ilacın daha da geliştirileceğini belirterek, "Bu ilaç, Kovid-19 virüsünü tedavi etme kabiliyetine ulaşmamızın kapılarını aralıyor." ifadelerini kullandı.

Plasebo ile yeni ilaç karşılaştırılıyor

İlaç şirketlerinin, çeşitli hastalıkların tedavisi için ortaya çıkarılan yeni bir ilacı denerken etkilerini anlayabilmek için hastaların bir kısmına ilacı, diğer bir kısmına ise daha çok psikolojik bir etki yapan "plasebo" verdikleri biliniyor.

Hastaların hangi hapı aldıklarını bilmediği bu süreçte, araştırmacılar, ilacın ve "plasebo"nun sonuçlarını karşılaştırarak yeni ilacın etkisi ve yan etkisini belirliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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