Beyaz Saray, koronavirüs nedeniyle 850 milyar dolarlık ekonomik yardım paketi önerecek
ABD yönetimi, ülkede koronavirüsünün ekonomiye yaptığı darbeyi hafifletmek için 850 milyar dolar tutarında mali teşvik paketi önerecek.
17.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:04
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, ülkede koronavirüsün ekonomiye yaptığı darbeyi hafifletmek için 850 milyar dolar tutarında mali teşvik paketi önerecek.
Basına sızan bilgiye göre, Beyaz Saray, işletmeleri ve vergi mükelleflerini rahatlatmak için hazırlanan yardım paketinin bu hafta içinde Kongre'de onaylanmasını isteyecek. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com