Beyaz Saray: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili rapor yakında yayınlanacak
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Beyaz Saray: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili rapor yakında yayınlanacak

24.02.2021 22:48 | Son Güncelleme: 24.02.2021 22:52
Beyaz Saray: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili rapor yakında yayınlanacak

ABD'de Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, 2018 yılında İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetine ilişkin Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından hazırlanan raporun yakında sunulmasının beklendiğini açıkladı.

ABD'de Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, 2018 yılında İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetine ilişkin Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından hazırlanan raporun yakında sunulmasının beklendiğini açıkladı.

ABD'de Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporun yakında yayınlanmasının beklendiğini ifade etti. Psaki, "Bu raporun gizliliğinin kısa sürede kaldırılmasını ve yayımlanmasını bekliyoruz. Ancak şu anda net bir zaman yok" ifadelerini kullandı.

BİDEN, KRAL SALMAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞECEK

Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan Kralı Salman ile telefonda görüşeceğini belirtti. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), daha önce Kaşıkçı cinayetini direkt olarak Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman ile ilişkilendirmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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