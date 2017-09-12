Beyaz Saray Kapatıldı

ABD Gizli Servisi, şüpheli bir paketin bulunduğu gerekçesiyle Beyaz Saray'ın kapatıldığını açıkladı.



Beyaz Saray'ın yakınlarında şüpheli bir paketin bulunduğu gerekçesiyle Beyaz Saray'ın kapatıldığı açıklandı. ABD Gizli Servisi, Twitter üzerinden Pennsylvania bulvarlarının yakınında bulunan şüpheli bir paketi araştırdıklarını duyurdu. Soruşturmanın devam ettiği açıklanırken, konuyla ilgili başka bir açıklama yapılmadı. - WASHINGTON