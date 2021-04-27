Beyaz Saray İsrail'in Filistinlilere yönelik tavrı için "apartheid rejimi" nitelemesini reddetti
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Beyaz Saray İsrail'in Filistinlilere yönelik tavrı için "apartheid rejimi" nitelemesini reddetti

Beyaz Saray İsrail'in Filistinlilere yönelik tavrı için 'apartheid rejimi' nitelemesini reddetti
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW), İsrail hükümetinin, Filistinlilere karşı "ırkçı apartheid rejimi" uyguladığına dair raporuna ilişkin, "Bu terminoloji bizim bakış açımızı yansıtmıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW), İsrail hükümetinin, Filistinlilere karşı "ırkçı apartheid rejimi" uyguladığına dair raporuna ilişkin, "Bu terminoloji bizim bakış açımızı yansıtmıyor." ifadesini kullandı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

HRW'nin bugün yayımladığı bir raporda, İsrail'in Filistinlilere yönelik tavrı için "ırkçı apartheid rejimi" nitelemesine ilişkin yorumunun sorulması üzerine Psaki, "ABD yönetimi, her yıl insan hakların ilişkin kendi incelemesini yapıp bir rapor yayımlıyor. Dışişleri Bakanlığı asla böyle bir terminoloji kullanmadı. İsrail'in apartheid rejimi uygulayıp uygulamadığı sorusuna gelince, bu terminoloji bizim bakış açımızı yansıtmıyor." yorumunda bulundu.

Psaki, İsrail'in Filistinlilere yönelik tavrının ABD'nin insan hakları perspektifi ile çakışıp çakışmayacağının sorulması üzerine, "ABD İsrail'de, Batı Şeria'da ve Gazze Şeridi'nde insan haklarına saygının artmasını istiyor. İsrail ile güçlü bir iş birliğimiz olsa da İsrail hükümeti ile insan hakları da dahil birçok meseleyi görüşüyoruz." ifadesini kullandı.

Biden'ın yarın ABD Kongresinde yapacağı hitapta dış politika konularına değineceğine işaret eden Psaki, Çin meselesinin de konu başlıklarından biri olduğunu kaydetti.

Psaki, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Rob Malley'in de bölgeye bir ziyaret gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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