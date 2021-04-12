Beyaz Saray: İran'ın Natanz Nükleer Tesisindeki kazada ABD'nin hiçbir dahli yok
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Beyaz Saray: İran'ın Natanz Nükleer Tesisindeki kazada ABD'nin hiçbir dahli yok

Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel
Beyaz Saray: İran'ın Natanz Nükleer Tesisindeki kazada ABD'nin hiçbir dahli yok

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İran'ın İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisinde meydana gelen kazada hiçbir müdahalelerinin olmadığını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İran'ın İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisinde meydana gelen kazada hiçbir müdahalelerinin olmadığını söyledi.

Sözcü Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Natanz Nükleer Tesisindeki kazadan haberdar olduklarını belirtti.

Psaki, "ABD'nin bu konuda hiçbir şekilde dahli olmadı. Kazanın nedenleri ya da etkilerine ilişkin spekülasyonlara ekleyecek bir şeyimiz yok." dedi.

Söz konusu kazanın, İran ile Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerine etkisine ilişkin Psaki, "Bu görüşmelere katılımımızda bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

Psaki, kazanın İsrail'in bir sabotajı olduğu iddialarına ilişkin "Kazanın nedeni ya da sorumlularına ilişkin daha fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Bizim İran ile odak noktamız diplomasi alanında ilerlemek." değerlendirmesinde bulundu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, dün sabah, Natanz Nükleer Tesisinin elektrik dağıtım ağında kaza meydana geldiğini bildirmiş, olayın nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini söylemişti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi de tesiste meydana gelen kazanın "terör eylemi" olduğunu ileri sürmüştü.

Tesis daha önce de hedef alınmıştı

İran'ın İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisinde Temmuz 2020'de yangın çıkmış ve İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden bir gün sonra 28 Kasım'da yapılan açıklamada, bunun İsrail tarafından gerçekleştirilen sabotaj olduğu açıklanmıştı.

Söz konusu tesiste 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla önceki santrifüjlere kıyasla 10 kat daha fazla uranyum üretecek 164 IR6 santrifüj zinciri devreye sokulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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