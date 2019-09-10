"Beyaz Saray, İran'ı anlamak için daha az engelle karşılaşacak"

10.09.2019 23:02

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın görevden alınmasıyla ABD'nin "İran gerçeğini" anlamak için daha az engelle karşılaşacağını belirtti.

Rebii, sosyal medyadan, Bolton'ın ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bolton'ın aylar önce "İran'ın 3 ay sonra olmayacağı" vaadinde bulunduğunu hatırlatan Rebii, "Biz halen duruyoruz ancak o (Bolton) gitti. Tüm İran düşmanları aynı şekilde tek tek sahneyi terk etti. Ekonomik terörün ve savaşın en büyük savunucusunun ihraç edilmesiyle Beyaz Saray, İran gerçeğini anlamak için daha az engelle karşılaşacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ı görevden aldığını duyurmuş, yerine gelecek ismi de gelecek hafta açıklayacağını kaydetmişti.

Kaynak: AA