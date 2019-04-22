Beyaz Saray: İran'a Yönelik Yaptırımlarda Türkiye Dahil 8 Ülkeye Tanınan Muafiyetler Son Bulacak
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik petrol yaptırımları konusunda Türkiye dahil 8 ülkeye tanınan muafiyetlerin son bulacağını açıkladı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik petrol yaptırımları konusunda Türkiye dahil 8 ülkeye tanınan muafiyetlere son veriyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre mayıs ayında süresi biten petrol muafiyetleri yenilenmeyecek.
Washington yönetimi, İran'ın 'petrol ihracatının sıfıra inmesi' için bu kararı aldıklarını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com