Beyaz Saray'ın önünde kendini ateşe veren kişi yaşamını yitirdi

Beyaz Saray'ın önünde kendini ateşe veren kişi yaşamını yitirdi

ABD'de Beyaz Saray önünde kendisini ateşe veren henüz kimliği belirlenmeyen bir kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Beyaz Saray'ın önünde kendini ateşe veren kişi yaşamını yitirdi

ABD'de Beyaz Saray önünde kendisini ateşe veren henüz kimliği belirlenmeyen bir kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çarşamba günü meydana gelen olay sonrası söz konusu kişi hastaneye kaldırılmıştı.

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Kaynak: Euronews.com

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