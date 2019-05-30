Beyaz Saray'ın önünde kendini ateşe veren kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Beyaz Saray önünde kendisini ateşe veren henüz kimliği belirlenmeyen bir kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
ABD'de Beyaz Saray önünde kendisini ateşe veren henüz kimliği belirlenmeyen bir kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Çarşamba günü meydana gelen olay sonrası söz konusu kişi hastaneye kaldırılmıştı.Euronews.com'da Görüntüle xxxxxxxxxx 1 kelime H2Büyük BaşlıkCtrl+Alt+1 H3Orta BaşlıkCtrl+Alt+2 Madde - SayıCtrl+Alt+L Madde - NoktaCtrl+Alt+U "Önemli AçıklamaCtrl+Alt+O BKalınCtrl+B IİtalikCtrl+I UAltı ÇiziliCtrl+U Link EklemeCtrl+Alt+K
Kaynak: Euronews.com
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