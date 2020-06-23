Beyaz Saray'ın önünde inanılmaz anlar! Zincire vurdular
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Beyaz Saray'ın önünde inanılmaz anlar! Zincire vurdular

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümüyle birlikte başlayan olaylar durulmuyor.

23.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:52

ABD'de sular George Floyd adlı siyahi vatandaşın mayıs ayında polis şiddeti yüzünden hayatını kaybetmesinden beri durulmadı.

PROTESTO EYLEMLERİ SÜRÜYOR

Ülkenin çeşitli yerlerinde 1 aya yakın süredir ırkçılık karşıtı protesto eylemleri düzenlenmeye devam ediyor.

ABD'nin çeşitli eyaletlerinde bulunan eski siyasetçilere ait heykeller de ırkçılığı temsil ettikleri iddiasıyla bu eylemlerden nasibini alıyor. Eski ABD başkanları, köle tacirleri ve köleliği savunan siyasetçilerin heykelleri yıkılıyor ya da tahrip ediliyor.

GÖSTERİLER BEYAZ SARAY ÖNÜNE TAŞINDI

Siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ırkçılığa tepki olarak başlayan ABD'nin farklı yerlerindeki "heykel yıkma" eylemleri, Beyaz Saray'a ulaştı.

Dün de Beyaz Saray'ın önünde bulunan Lafayette Park'ın sembolü sayılan 7. ABD Başkanı Andrew Jackson'ın heykelini iplerle bağlayan yüzlerce gösterici, heykeli devirmeye çalıştı.

Bu esnada Jackson aleyhinde sloganlar da atan göstericiler, heykeli yıkma girişimlerine devam ederken park polisi ve Gizli Servis polisi olaya hızla müdahale etti.

POLİS GÖSTERİCİLERİ PARKTAN UZAKLAŞTIRDI

Polis, göstericileri göz yaşartıcı gaz da kullanarak olay yerinden uzaklaştırdı ve heykeli korumaya aldı.

JACKSON ABD'NİN 7. BAŞKANI

Jackson, çok sayıda yerlinin ölümüne neden olan Kızılderili Tehcir Yasası'nın mimarı ve çok sayıda kölesi olan bir başkan olarak biliniyor.

TRUMP OLAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan söz konusu olaya Twitter hesabından tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump, "Lafayette Park'ın içindeki muhteşem Andrew Jackson heykeline yönelik utanç verici Vandalizm'de birçok kişi tutuklandı." ifadesini kullandı.

Trump, söz konusu kişilerin ilgili yasa gereği 10 yıl hapis cezası alabileceklerini sözlerine ekledi. ABD'nin farklı eyaletlerinde son birkaç haftada kölelik yanlısı Konfederasyon dönemi yöneticileri ve komutanlarına ait çok sayıda heykel yıkılmış ya da tahrip edilmişti. Göstericiler heykelin bulunduğu parkta toplanarak ellerindeki pankartlarla ülkedeki ırkçılık ve polis şiddetini de protesto ettiler. Göstericilerden bazılarının eylem sırasında Andrew Jackson'ın heykeline tırmandığı görüldü.

HEYKELE ZİNCİR TAKTILAR

Protesto eyleminde Andrew Jackson'ın heykeline zinciler takılarak kölelik sembolleri eleştirildi. Polis parkın çevresinde heykelin bulunduğu yerde geniş güvenlik önlemleri alırken göstericilerle polis arasında arbedeler yaşandı. Yüzünün maskeli olduğu görülen siyahi bir protestocu heykele tırmanarak ağzının bulunduğu bölgeye ip bağladı.

KIRMIZI BOYALARLA 'KATİL' YAZDILAR

Heykelin hem kendisinin hem de kaidesinin bulunduğu bölgelere kırmızı boyalarla 'Katil' kelimesinin yazıldığı görüldü. Eylemden sonra görevliler heykele yazılan yazıların temizlenmesi amacıyla heykeli yıkayıp sürülen boyaları sildiler. Eylemin uzun saatler sürdüğü ve göstericilerin parktan ayrılmamakta direndiği görüldü. ABD'nin farklı eyaletlerinde son haftalarda Konfederasyon dönemi siyasetçileri ve askeri komutanlarına ait çok sayıda heykel yıkılmış ya da tahrip edilmişti. Heykellere yönelik bu öfkenin ardında heykeli dikilen bu Konfederasyon dönemi şahsiyetlerinin hemen tamamının kölelik yanlısı hatta bazılarının bizzat köle tüccarı olması yatıyor. ABD'de başlayan bu heykellere yönelik protesto eylemleri Avrupa'ya da yayılmış, özellikle İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösterilerin hedefine heykeller konmuştu.

Beyaz Saray'ın önünde inanılmaz anlar! Zincire vurdular
Beyaz Saray'ın önünde inanılmaz anlar! Zincire vurdular
Beyaz Saray'ın önünde inanılmaz anlar! Zincire vurdular
Beyaz Saray'ın önünde inanılmaz anlar! Zincire vurdular
Beyaz Saray'ın önünde inanılmaz anlar! Zincire vurdular
Beyaz Saray'ın önünde inanılmaz anlar! Zincire vurdular

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