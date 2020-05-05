Beyaz Saray'ın korona virüs danışmanı Fauci, ABD'yi yalanladı

ABD'nin korona virüsüyle mücadele timinde yer alan Doktor Anthony Fauci, virüsün Çin'de laboratuvar ortamında insanlar tarafından üretildiğine dair bilimsel kanıtlar olmadığını söyledi.

ABD'nin korona virüsüyle mücadele timinde yer alan Doktor Anthony Fauci, virüsün Çin'de laboratuvar ortamında insanlar tarafından üretildiğine dair bilimsel kanıtlar olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kurduğu korona virüsüyle mücadele timinde yer alan Doktor Anthony Fauci, National Geographic dergisine konuştu. Trump yönetiminin, 'virüsün Çin'de laboratuvarda üretildiği' iddialarını yalanlayan Fauci, virüsün insanlar tarafından laboratuvarda üretildiğine dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını söyledi.

ABD'de korona virüs ile mücadele eden en yetkili isimlerden biri olan Fauci, "Virüsün yarasalardaki evrimine ve son dönemde yaşananlara baktığımızda bilimsel kanıtlar, bu virüsün yapay ya da kasıtlı olarak manipüle edilmediğine dair çok güçlü eğilim gösteriyor. Bu virüs, doğada evrimleşerek canlılara bulaştı" ifadelerini kullandı.

"VİRÜSÜN BİR ANDA SONA ERECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

ABD'de ikinci bir dalganın görülmesinden endişe ettiğini sözlerine ekleyen Fauci, "Bu virüsün bir anda sona ereceğini düşünmüyorum" dedi. ABD'nin yaz mevsiminde ülkenin sağlık sistemini güçlendirmeye, sağlık çalışanları için hastane yatakları, ventilatörler ve kişisel koruyucu sağlık ekipmanlarına odaklanması gerektiğini dile getirdi.

"Aşının tarihsel olarak kısa bir süre içinde hazır olacağına inanıyorum" diyen Doktor Fauici, yaz başına kadar klinik aşı denemelerinin başlayabileceğini ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İHA