Beyaz Saray: Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kabul edilemez ve tehlikeli
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Beyaz Saray: Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kabul edilemez ve tehlikeli

08.03.2021 21:05 | Son Güncelleme: 08.03.2021 21:08
Beyaz Saray: Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kabul edilemez ve tehlikeli

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının artmasına ilişkin, "Bu saldırılar kabul edilemez ve tehlikelidir, masum sivillerin ve bölgedeki ABD'lilerin de hayatını tehlikeye atmaktadır.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının artmasına ilişkin, "Bu saldırılar kabul edilemez ve tehlikelidir, masum sivillerin ve bölgedeki ABD'lilerin de hayatını tehlikeye atmaktadır." yorumunda bulundu.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik artan saldırıları nedeniyle tedirgin olduklarını belirten Psaki, "Bu eylemler, barış konusunda ciddi olan bir grubun eylemleri değildir. Bu saldırılar, kabul edilemez ve tehlikelidir, masum sivillerin ve bölgedeki ABD'lilerin de hayatını tehlikeye atmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Psaki, tehditler konusunda Suudi Arabistan ile yakın ilişkilerinin sürdüğünün altını çizerek, "Suudi Arabistan, bu tarz saldırılarla sürekli karşılaşıyor. Yemen'den ve bölgedeki diğer ülkelerden gelen gerçek tehditlerle karşı karşıya olduklarının farkındayız." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın topraklarını tehditlerden koruma kapasitesinin geliştirilmesi için yeni yollar aradıklarını aktaran Psaki, İran ile nükleer anlaşma sürecine ilişkin de güncel bir gelişme olmadığını kaydetti.

Rusların aşı dezenformasyonu kampanyasına yanıt

Psaki, Rus istihbaratıyla bağlantılı yayın organlarında, ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kullanılan aşılara ilişkin dezenformasyon kampanyası yürütüldüğü iddialarını da yanıtladı.

Dezenformasyon ile mücadele için ellerindeki tüm araçları kullandıklarının altını çizen Psaki, "Rusya'nın dezenformasyon çabaları ve taktiklerine karşılık, bu aşıların güvenli olduğunu her defasında yenileyeceğiz. Bu aşılar, Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylandı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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