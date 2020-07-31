Beyaz Saray, Hong Kong'daki seçimlerin ertelenmesini kınadı Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Hong Kong'da Yasama Konseyi seçimlerinin 1 yıl ertelenmesini kınadı.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Hong Kong'da Yasama Konseyi seçimlerinin 1 yıl ertelenmesini kınadı.

McEnany, Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında Hong Kong'daki Yasama Konseyi seçimlerinin ertelenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hong Kong hükümetinin Yasama Konseyi seçimlerinin 1 yıl ertelenmesi ve muhalif adayları diskalifiye etme kararını kınıyoruz." ifadesini kullanan McEnany, bu kararın Hong Kong'un demokratik sürecini ve özgürlüklerini sekteye uğrattığını vurguladı.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, bugün yaptığı açıklamada, "Bugün yapmak zorunda olduğum duyuru, son 7 ay içinde vermem gereken en zor karar." ifadesini kullanmıştı.

Hükümetin, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Yasama Konseyi seçimlerini 1 yıl erteleyeceğini duyuran Lam, "Hakkaniyet ve kamu güvenliğiyle sağlık konusunu garanti altına almak istiyoruz ve seçimin açık, adil ve tarafsız bir şekilde yapıldığından emin olmalıyız. Dolayısıyla bu karar, esastır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA