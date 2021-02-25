Beyaz Saray, Hindistan ve Pakistan'ın Keşmir sınırında ateşkese uyulması anlaşmasından memnun
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Beyaz Saray, Hindistan ve Pakistan'ın Keşmir sınırında ateşkese uyulması anlaşmasından memnun

25.02.2021 21:45 | Son Güncelleme: 25.02.2021 21:48
Beyaz Saray, Hindistan ve Pakistan'ın Keşmir sınırında ateşkese uyulması anlaşmasından memnun

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Hindistan ve Pakistan'ın Keşmir sınırında ateşkese uyulması konusunda anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Hindistan ve Pakistan'ın Keşmir sınırında ateşkese uyulması konusunda anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendiren ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Psaki, "Hindistan ve Pakistan'ın, 25 Şubat'tan itibaren iki ülke arasındaki sınırda ateşkese kati suretle uyulması yönünde yaptığı ortak açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu Güney Asya'da barış ve istikrar için büyük bir adımdır." ifadesini kullandı.

Güney Asya'da barış ve istikrarın ortak çıkarlarına olduğunun altını çizen Psaki, Hindistan ve Pakistan'ı bu süreci ileriye taşımaya davet etti.

Biden-Kral Selman görüşmesi bekleniyor

Öte yandan Psaki, Biden ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz arasındaki telefon görüşmesiyle ilgili bir soru üzerine, görüşmenin çok yakında yapılmasını beklediğini ancak elinde net bir zaman dilimi olmadığını belirtti.

Psaki, ABD'nin Cemal Kaşıkçı konusunda Riyad'a yönelik yaptırım uygulama ihtimaline ilişkin, "Öncelikle Başkan ile Kral Selman görüşecekler. Ayrıca bildiğiniz gibi Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, Kaşıkçı raporunu açıklayacak. Biden yönetimi Suudi Arabistan'la ilişkilerini yeniden dengelemeye odaklanmış durumda." ifadelerini kullandı.

Sözcü, bazı konularda Suudi Arabistan'a yönelik endişelerini dile getirmeye devam edeceklerini, öte yandan karşılaştığı güvenlik sorunlarıyla ilgili bu ülkeye destek olacaklarını belirtti.

Psaki ayrıca, Biden'ın Suudi Arabistan'daki muhatabının Veliaht Prens Muhammed bin Selman değil, Kral Selman bin Abdülaziz olduğunu bir kez daha yineledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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