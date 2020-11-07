Beyaz Saray Genel Sekreteri Meadows koronavirüse yakalandı

ABD Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows'un koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

ABD Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows'un koronavirüsüne yakalandığı bildirildi.ABD yönetiminden iki üst düzey yetkili, Meadows'un Corona virüsü testinin pozitif çıktığını doğruladı. Öte yandan Meadows, 3 Kasım öncesinde Trump'la birlikte seyahat etmişti ve en son Çarşamba gününün erken saatlerinde Trump açıklama yaparken kamuoyu önünde maskesiz şekilde görünmüştü. Meadows, Başkan Trump geçen ay Corona virüsüne yakalandığında onun çevresindeki en yakın danışmanlarından biriydi.

- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı