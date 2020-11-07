Beyaz Saray Genel Sekreteri Meadows korona virüse yakalandı
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Beyaz Saray Genel Sekreteri Meadows korona virüse yakalandı

07.11.2020 11:39 | Son Güncelleme: 07.11.2020 11:43
Beyaz Saray Genel Sekreteri Meadows korona virüse yakalandı

ABD Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows'un korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

ABD Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows'un korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

ABD medyasının Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı habere göre, korona virüs salgınına karşı yaptığı açıklamalarla eleştirilen Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows korona virüse yakalandı. Halka açık etkinliklerde yüz maskesi takmadığı görülen Meadows'un ne zaman korona virüs semptomları göstermeye başladığı bilinmezken konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Meadows, başkanlık seçimi kampanyalarında Başkan Donald Trump'a seyahatlerinde eşlik etmiş ve seçim gecesi Beyaz Saray'da Trump destekçileriyle bir araya gelmişti.

Beyaz Saray Genel Sekreteri Meadows geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada, ABD'nin salgını kontrol etmeyeceğini ve salgının yalnızca aşı ve tedavilerle yenilebileceğini ifade etmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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