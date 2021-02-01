Beyaz Saray evde Kovid-19 testi için 230 milyon dolar fon sağlayacak
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Beyaz Saray evde Kovid-19 testi için 230 milyon dolar fon sağlayacak

01.02.2021 20:29 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:32
Beyaz Saray evde Kovid-19 testi için 230 milyon dolar fon sağlayacak

Dünyadaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülke konumundaki ABD'de, Joe Biden yönetimi evde uygulanan test kiti için Avustralyalı firmaya 230 milyon dolar ödeyecek.

Dünyadaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülke konumundaki ABD'de, Joe Biden yönetimi evde uygulanan test kiti için Avustralyalı firmaya 230 milyon dolar ödeyecek.

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü, internet üzerinden düzenlediği basın toplantısında salgınla ilgili güncel gelişmeler konusunda gazetecileri bilgilendirdi.

Biden'ın, Kovid-19 ile Mücadele Başdanışmanı Andy Slavitt, ABD yönetiminin Aralık 2020'de Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) onayını alan ve tamamen evde uygulanan bir test kiti için fon sağlayacağını belirtti.

Söz konusu testi üreten Avustralya merkezli Ellume firmasıyla çalışıldığını belirten Slavitt, testlerin seri üretimi için bu şirkete 230 milyon dolar ödeme yapılacağını aktardı.

Slavitt, "Bu anlaşma sayesinde, Ellume üretimini arttırabilecek ve bu yılın sonuna kadar her ay 19 milyondan fazla test kiti üretebilecek." bilgisini paylaştı.

Johnson&Johnson'ın geliştirdiği tek dozluk Kovid-19 aşı adayı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Slavitt, "Bu aşı onaylandığında, ABD'de haziran sonuna kadar elimizde 100 milyon dozolabilir." dedi.

Fauci'den eyaletlere aşıları ikinci doz için bekletmeme çağrısı

Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci ise mutasyona uğramış virüslerin kendileri için endişe kaynağı olduğunu ve aşılamaların oldukça hızlı yapılması gerektiğini belirterek, "Virüs kendini türetemezse, mutasyona uğrayamaz. Aşılama çalışmalarını oldukça hızlı yapmalıyız." uyarısında bulundu.

Fauci, bazı eyaletlere de ellerindeki aşı stoklarını ikinci doz için bekletmemeleri ve olabildiğince çok kişiyi aşılamaları için çağrıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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