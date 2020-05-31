Beyaz saray etrafındaki mağazalar yağma ihtimaline karşı önlem aldı - Beyaz Saray etrafındaki mağazalar yağma ihtimaline karşı önlem aldıBeyaz Saray etrafındaki mağazalar yağma ihtimaline karşı önlem aldı.

- Beyaz Saray etrafındaki mağazalar yağma ihtimaline karşı önlem aldı

Beyaz Saray etrafındaki mağazalar yağma ihtimaline karşı önlem aldı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde bulunan Minneapolis şehrinde geçtiğimiz günlerde 46 yaşındaki siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar başkent Washington'a sıçradı. Kentte Floyd cinayetini protesto eden yüzlerce kişi, "Nefes alamıyorum", "Siyah hayat önemlidir", "Ben Floyd'um" sloganları attı. Beyaz Saray etrafındaki göstericilere polis göz yaşartıcı gaz ile müdahale ederken, mağazalar yağma ihtimaline karşı önlem aldı.

Kaynak: İHA