Beyaz Saray etrafına gösteriler nedeniyle örülen çitler kaldırılıyor (2)
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Beyaz Saray etrafına gösteriler nedeniyle örülen çitler kaldırılıyor (2)

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinden sonra düzenlenen gösteriler nedeniyle Beyaz Saray etrafına örülen demir çitler kaldırılmaya başlandı.

11.06.2020 03:24 | Son Güncelleme: 11.06.2020 03:36

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinden sonra düzenlenen gösteriler nedeniyle Beyaz Saray etrafına örülen demir çitler kaldırılmaya başlandı.

Ülkede Floyd gösterilerinde tansiyonun düşmesi ve gösterilere katılımların azalmasıyla, başkent Washington DC'de alınan geniş çaplı güvenlik önlemleri de gevşetildi.

Beyaz Saray'a çıkan sokakları kapatmak için örülen yüksek demir çitler de bu sabah itibarıyla sökülmeye başlandı.

Öte yandan Gizli Servis, Beyaz Saray girişinin karşısında bulunan Lafayette Park'taki çitlerin bir süre daha kalacağını ve Park Polisi ile istişarelerin tamamlanmasının ardından çitlerin kaldırılma zamanına karar verileceğini açıkladı.

Beyaz Saray etrafına gösteriler nedeniyle örülen çitler kaldırılıyor (2)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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