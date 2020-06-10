Beyaz Saray etrafına gösteriler nedeniyle örülen çitler kaldırılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beyaz Saray etrafına gösteriler nedeniyle örülen çitler kaldırılıyor

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinden sonra düzenlenen gösteriler nedeniyle Beyaz Saray etrafına örülen demir çitler kaldırılmaya başlandı.

Beyaz Saray etrafına gösteriler nedeniyle örülen çitler kaldırılıyor
10.06.2020 19:53 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:56

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinden sonra düzenlenen gösteriler nedeniyle Beyaz Saray etrafına örülen demir çitler kaldırılmaya başlandı.

Ülkede Floyd gösterilerinde tansiyonun düşmesi ve gösterilere katılımların azalmasıyla, başkent Washington DC'de alınan geniş çaplı güvenlik önlemleri de gevşetildi.

Beyaz Saray'a çıkan sokakları kapatmak için örülen yüksek demir çitler de bu sabah itibarıyla sökülmeye başlandı.

Öte yandan Gizli Servis, Beyaz Saray girişinin karşısında bulunan Lafayette Park'taki çitlerin bir süre daha kalacağını ve Park Polisi ile istişarelerin tamamlanmasının ardından çitlerin kaldırılma zamanına karar verileceğini açıkladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Haber
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kısıtlamanın bitmesi tehlikenin geçtiği anlamına gelmez Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kısıtlamanın bitmesi tehlikenin geçtiği anlamına gelmez
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak Haber
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
Son Dakika: Yunanistan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti Haber
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu Haber
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e...
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait...
60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı
60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok
Trump'ın Floyd protestolarında görevlendirdiği ulusal muhafızlarda koronavirüs çıktı
Trump'ın Floyd protestolarında görevlendirdiği ulusal muhafızlarda koronavirüs çıktı
Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi
Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı
Kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez
Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı
Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı
Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağı iddia edildi
Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağı iddia edildi
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan kısıtlamalar
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan...
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Donald Trump Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Müge Anlı Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Metin Oktay Fatih Terim Bülent Uygun Lionel Messi Servet Yardımcı
Daha Fazla Milli Antalya Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: Beyaz Saray etrafına gösteriler nedeniyle örülen çitler kaldırılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 20:07:40. #1.14#
title