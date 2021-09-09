Beyaz Saray, Eşref Gani hakkındaki suçlamalar için BM'yi işaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beyaz Saray, Eşref Gani hakkındaki suçlamalar için BM'yi işaret etti

Beyaz Saray, Eşref Gani hakkındaki suçlamalar için BM'yi işaret etti
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasından sonra ülkeyi terk ederek Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sığınan eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin milyonlarca dolarla kaçtığına ilişkin iddialara kendilerinin yorum yapamayacağını, bu konudaki soruların Birleşmiş...

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasından sonra ülkeyi terk ederek Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sığınan eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin milyonlarca dolarla kaçtığına ilişkin iddialara kendilerinin yorum yapamayacağını, bu konudaki soruların Birleşmiş Milletlere (BM) sorulması gerektiğini belirtti.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani hakkında milyonlarca dolarla ülkeyi terk ettiğine ilişkin iddiaların sorulması üzerine Psaki, "Bu konuda bizim bir yorumumuz yok, sorunuzu BM'ye sorun." yanıtını verdi.

Katar Havayolları'na ait bir charter uçağının ABD vatandaşları ve green card sahiplerini de ülkeden çıkardığına işaret eden Psaki, "Güvenlik nedeniyle başka bir uçak havalanıp, güvenli bir şekilde iniş yapana kadar bilgi paylaşmayacağız." ifadesini kullandı.

Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın 13 Eylül Pazartesi Idaho, California ve Colorado eyaletlerine giderek, orman yangınlarının etkilerini inceleyeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları aşı yaptırarak Kovid-19 ile mücadeleye güç katmaya davet etti Açıklaması
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları aşı yaptırarak Kovid-19 ile mücadeleye güç katmaya davet etti Açıklaması
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'na video mesaj gönderdi Açıklaması
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'na video mesaj gönderdi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Haluk Levent Deniz Akkaya Ferhan Şensoy
Spor Marcao Cristiano Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Beyaz Saray, Eşref Gani hakkındaki suçlamalar için BM'yi işaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 21:37:12. #1.14#

title