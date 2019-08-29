Beyaz Saray: Erdoğan ve Trump İdlib'i ele aldı

29.08.2019 21:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı. İki liderin İdlib'deki insani durumu görüştüğü belirtildi.İki gün önce Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada iki liderin İdlib'deki insani durum ve ticaretin de aralarında olduğu çok sayıda konuyu ele aldığı belirtildi.

GÖRÜŞMEYİ CUMHURBAŞKANLIĞI DUYURMUŞTU

Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin bir açıklama da Ankara'dan yapılmıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, iki liderin İdlib'de sivillerin korunması ve yeni insani krizlerin önlenmesi amacıyla iş birliğini sürdürmeyi kararlaştırdığı belirtmişti.

Türkiye ve ABD, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması konusunda ay başında mutabakata varmıştı.

ERDOĞAN, PUTİN İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Erdoğan, Trump'la yaptığı telefon görüşmesinin öncesinde Salı günü Moskova'da Putin'le bir araya gelmişti. Erdoğan ve Putin'in İdlib'le ilgili ek tedbirler alınması konusunda anlaştığı açıklanmıştı. Ancak bu tedbirlerin ne olduğu belirtilmemişti.

İdlib'de son durum Rusya'nın desteği ile rejim güçlerinin Nisan ayında İdlib'e yönelik başlattığı operasyon sürüyor. Şam yönetimi bölgede üç köyde kontrolü ele geçirdiğini duyurdu. Bir sonraki hedefin, Şam-Halep otoyolu yakınların yer alan Maret el Numan kasabası olduğu belirtiliyor.

El Kaide'nin uzantısı olarak görülen Hayat Tahrir el-Şam'a bağlı savaşçıların kontrolü altında olan İdlib'e yönelik hava operasyonlarında sivil can kaybı da artıyor. Aralarında çocukların da olduğu 12 kişinin hava bombardımanı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Operasyonlar sonucu Nisan ayından bu yana 950'den fazla sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Suriye'de 2011'den bu yana devam eden savaş nedeniyle 370 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.