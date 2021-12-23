Beyaz Saray'dan, Sincan uyarısı nedeniyle özür dileyen Intel'e tepki Açıklaması

SİNCAN, ANKARA (AA) - Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'li çip üreticisi Intel'in Çin'deki tedarikçilere yaptığı Sincan uyarısı için özür dilemesine ilişkin, "Amerikan şirketleri hiçbir zaman temel insan haklarına sahip çıktıkları ya da baskıya karşı çıktıkları için kendilerini özür dilemek zorunda hissetmemeli." yorumunu yaptı.

Psaki, Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında, İntel'in Çin'deki tedarikçilerine gönderdiği ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden ürün, hizmet ve iş gücü kullanmamalarını istediği için özür dilemesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD'nin her zaman insan haklarını savunan bir ülke olduğunu belirten Psaki, "Amerikan şirketleri hiçbir zaman temel insan haklarına sahip çıktıkları ya da baskıya karşı çıktıkları için kendilerini özür dilemek zorunda hissetmemeli. Daha önce de söylediğimiz gibi, Amerikan endüstrilerini zorla çalışma yoluyla elde edilen ürünlere kaynak sağlamamaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Psaki, Başkan Joe Biden'ın bugün imzaladığı ve "zorla çalıştırma yoluyla üretim" yaptığına dair iddialar nedeniyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde üretilen ürünlerin ABD'ye ithalatını yasaklayan yasanın, ülkedeki tedarik zinciri sıkıntılarını artıracağı endişesini de reddederek Amerikan şirketlerinin her ne olursa olsun insan haklarını ezdirmemesi gerektiğini vurguladı.

Intel'in özrü

Çip üreticisi Intel, tedarikçilerine gönderdiği yıl sonu mektubunda, "Çok sayıda ülkenin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle tedarik zincirinde Sincan bölgesinden iş gücü, ürün veya hizmetten yararlanılmaması gerektiği" belirtmişti.

Mektubun, kamuoyuna yansımasının ardından şirket, Çin basınında eleştirilerin hedefi olmuş ve sosyal medyada ürünlerine boykot çağrıları yapılmıştı.

Bunun üzerine şirketten WeChat ve Weibo hesaplarında yayımlanan Çince açıklamada, uyarının ABD yasalarına uyum amacıyla yapıldığı belirtilerek "Yol açtığımız dertler için değerli Çinli müşterilerimizden, ortaklarımızdan ve kamuoyundan özür diliyoruz. Intel, Çin için güvenilir bir teknoloji ortağı ve ortak gelişimin motoru olmayı sürdürecek." ifadeleri kullanılmıştı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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