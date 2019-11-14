Beyaz Saray'dan S-400 uyarısı: Diğer alanlarda ilerleme için bu sorunun çözülmesi şart
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Beyaz Saray'dan S-400 uyarısı: Diğer alanlarda ilerleme için bu sorunun çözülmesi şart

Erdoğan ve Trump'ın basın toplantısının ardından Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada iki liderin sarfettiği sözlerden daha sert bir dil kullanıldı

14.11.2019 09:16 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:16
Beyaz Saray'dan S-400 uyarısı: Diğer alanlarda ilerleme için bu sorunun çözülmesi şart

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Türkiye'nin Rusya'dan S-400 gibi gelişmiş askeri ekipmanlar almasının kendileri için ciddi sorunlar teşkil ettiğini ve bunu sürekli olarak görüştüklerini belirtti.


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'da ağırlayan Trump ikili görüşmeler sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında "Bugün bu konu hakkında konuştuk, gelecekte de konuşacağız. O durumu çözebileceğimizi umuyorum," ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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