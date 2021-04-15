Beyaz Saray'dan Rusya'ya hem yaptırım uyarısı hem de "öngörülebilir ve istikrarlı ilişki" çağrısı
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Beyaz Saray'dan Rusya'ya hem yaptırım uyarısı hem de "öngörülebilir ve istikrarlı ilişki" çağrısı

Beyaz Saray'dan Rusya'ya hem yaptırım uyarısı hem de 'öngörülebilir ve istikrarlı ilişki' çağrısı
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'ya yaptıkları yanlışların yeni yaptırımlarla karşılanabileceği uyarısında bulunurken, aynı zamanda "Bizim hedefimiz Rusya ile öngörülebilir ve istikrarlı bir ilişki" ifadesini kullandı.

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'ya yaptıkları yanlışların yeni yaptırımlarla karşılanabileceği uyarısında bulunurken, aynı zamanda "Bizim hedefimiz Rusya ile öngörülebilir ve istikrarlı bir ilişki" ifadesini kullandı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Afganistan'daki Amerikan askerlerinin öldürülmesi için Taliban'a para teklif ettiğine dair Amerikan istihbaratının "düşükten orta seviyeye kadar güvenli" sonuçlara ulaşmasını değerlendiren Psaki, "Bu rapor bile bizim için yeterince endişe kaynağı." dedi.

Psaki konuya ilişkin, "Tabii ki personelimizin herhangi bir yabancı ülke aktörü tarafından hedef alınmasını kabul etmeyiz. Bu istihbarat sonucu Rusya'ya bir yük yüklüyor. Rusya hükümeti Taliban ile ilişkisinin açıklamasını yapmalı." diye konuştu.

Rusya'ya yönelik bugün açıklanan yaptırımların "orantılı" olduğunun altını çizen ve Rusya'nın "yanlış adımlar" atması durumunda bunlara yenilerinin eklenebileceğini belirten Psaki, "Ancak bizim umudumuz, öngörülebilir ve istikrarlı bir ilişki ile ilerlemek. Kabul edilemeyeceğini hissettiğimiz eylemlere de yanıt veririz ve bunun bir sonucu olur." ifadelerini kullandı.

Biden'ın Putin'e "zirve" daveti hala geçerli

Psaki, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in isteği üzerine bugünkü Rusya yaptırımlarına "Kuzey Akım 2" projesinin dahil edilmediği yönündeki iddialara da yanıt veren Psaki, "Biz bu anlaşmanın kötü bir anlaşma olduğunu düşünüyoruz. ABD daha fazla yaptırım seçeneğini saklı tutuyor." mesajını verdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 13 Nisan'daki telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı "üçüncü bir ülkede zirve" davetine ilişkin ise Psaki, "Bizim bu davetimiz hala geçerli. Bu zirve yapılırsa ileriye dönük iyi bir adım olacağın düşünüyoruz." yorumunu yaptı.

Solarwinds saldırısından 16 binden fazla bilgisayar etkilenmiş olabilir

Psaki, ABD resmi kurumlarına düzenlenen ve arkasında Rusya'nın olduğu iddia edilen "Solarwinds" siber saldırısının bilançosunun ne olduğuna ilişkin soru üzerine, "Bu konuda henüz çok az bilgimiz var. Ancak bu saldırıda tedarik zincirimize sızıldığını ve 16 binden fazla bilgisayara ulaşılmış olabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan bu saldırının, ulusal güvenlik ve kamu güvenliği endişesi yarattığını ifade eden Psaki, "Rusya'nın siber alandaki pervasız tavır geçmişine ve neler yapabileceğine bakarsak bu konuda endişelerimiz çoğalır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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