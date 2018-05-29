Beyaz Saray'dan Kuzey Kore Açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, "Başkan Trump'ın 24 Mayıs'ta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a gönderdiği mektuptan bu yana Kuzey Koreliler sürecin içindeler. ABD, Başkan Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'da yapılması beklenen zirve için aktif bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor." dedi.