Beyaz Saray'dan Kongre'ye Afgan mültecilere yardım için bütçe çağrısı
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Beyaz Saray'dan Kongre'ye Afgan mültecilere yardım için bütçe çağrısı

Beyaz Saray'dan Kongre'ye Afgan mültecilere yardım için bütçe çağrısı
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB), Kongre'ye Afgan mülteciler ve doğal afetler için 6,4 milyar dolarlık fon ayırma çağrısında bulundu.

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB), Kongre'ye Afgan mülteciler ve doğal afetler için 6,4 milyar dolarlık fon ayırma çağrısında bulundu.

OMB'den yapılan açıklamada, 2022 bütçesinin tamamen onaylanması için daha fazla vakit ayrılması adına Kongre, kısa dönem bütçe geçirmeye davet edildi.

6,4 milyar dolar değerindeki kısa süreli bütçenin büyük bir bölümü, Afganistan'dan tahliye edilen kişilere yardım amacıyla Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarına aktarılacak.

Ayrıca bütçenin bir kısmı da Ida Kasırgası'ndan ve kasırganın yol açtığı sellerden etkilenen kişilere yardım amacıyla kullanılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay

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Beyaz Saray'dan Kongre'ye Afgan mültecilere yardım için bütçe çağrısı - Haberler
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