Dünya Operasyon Beklerken Beyaz Saray'dan Yeni Açıklama Geldi: Trump Asker Çekmekte Kararlı!

Doğu Guta'daki kimyasal saldırıyla ilgili Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamada, "Rusya, Suriye'nin kimyasal programını bitirme sözünde durmadı." denildi.

DOĞU GUTA'DA İNCELEME ÇAĞRISINDA BULUNULDU

Açıklamanın devamında kimyasal saldırının yapıldığı Doğu Guta'nın Duma bölgesinin incelemelere açılması çağrısında bulunuldu.

BEYAZ SARAY: TRUMP, SURİYE'DEN ASKER ÇEKMEKTE KARARLI

Öte yandan açıklamanın devamında yer alan "Trump, hala Suriye'den asker çekme yanlısı ancak Esad'ın kimyasal silah kullanmayacağından emin olmak istiyor." ifadesi ise dikkat çekti.