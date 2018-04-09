Dünya Operasyon Beklerken Beyaz Saray'dan Yeni Açıklama Geldi: Trump Asker Çekmekte Kararlı!
Son Dakika! Dünya Suriye'ye olası operasyonu konuşurken Beyaz Saray'dan "Trump asker çekme konusunda kararlı." açıklaması geldi.
Doğu Guta'daki kimyasal saldırıyla ilgili Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamada, "Rusya, Suriye'nin kimyasal programını bitirme sözünde durmadı." denildi.
DOĞU GUTA'DA İNCELEME ÇAĞRISINDA BULUNULDU
Açıklamanın devamında kimyasal saldırının yapıldığı Doğu Guta'nın Duma bölgesinin incelemelere açılması çağrısında bulunuldu.
BEYAZ SARAY: TRUMP, SURİYE'DEN ASKER ÇEKMEKTE KARARLI
Öte yandan açıklamanın devamında yer alan "Trump, hala Suriye'den asker çekme yanlısı ancak Esad'ın kimyasal silah kullanmayacağından emin olmak istiyor." ifadesi ise dikkat çekti.