Beyaz Saray'dan Hindistan'a Çin sınırında ölen askerleri için başsağlığı Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Çin sınırındaki çatışmada ölenler askerleri için Hindistan'a başsağlığı diledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Çin sınırındaki çatışmada ölenler askerleri için Hindistan'a başsağlığı diledi.

McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Hindistan-Çin gerilimine ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Trump'ın Hindistan-Çin gerilimini yakından takip ettiğini vurgulayan McEnany, "Çin-Hindistan sınırında yaşanan çatışmada yaşamını kaybeden askerlerden dolayı, Hindistan'a en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA