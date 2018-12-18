Beyaz Saray'dan Gülen Açıklaması: 'Trump, İadesinin Mümkün Olup Olmadığına Bakacak Ama Taahhütte...

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 'Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi ihtimalinin incelenebileceğini, taahhütte bulunulmadığını' söylediğini ifade etti ve bu açıklamanın ötesinde bir görüşme olmadığını dile getirdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beyaz Saray sözcüsü, Gülen'in iadesine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: "(Trump) sadece bu konuyu inceleyebileceğimizi söyledi. Bunun ötesinde bir şey söylemedi, bu noktada herhangi bir taahhütte bulunulmadı."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Pazar günü Doha'daki bir forumda yaptığı açıklamada, Arjantin'de düzenlenen G20 zirvesinde ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 'Gülen ve diğerlerinin sınır dışı edilmesi için çalışıldığını söylediğini' ifade etmişti.

Reuters'a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi de benzer bir açıklamada bulunmuş, ABD Başkanı'nın Erdoğan'a 'Gülen'i Türkiye'ye iade edeceklerine ilişkin bir beyanda bulunmadığını' söylemişti.