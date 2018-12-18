Beyaz Saray'dan Fetö Elebaşı Fetullah Gülen'in İadesine İlişkin Yapılan Açıklamada, "Abd Başkanı...
IHAAW224254-SIY/18-12-2018- Beyaz Saray'dan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Trup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iade konusunu araştıracağını söyledi" ifadesine yer verildi.
IHAAW224254-SIY/18-12-2018
- Beyaz Saray'dan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Trup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iade konusunu araştıracağını söyledi" ifadesine yer verildi. 18.12.2018 22: 42: 54 TSI
NNNN - WASHINGTON
Kaynak: İHA