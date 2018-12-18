Beyaz Saray'dan Fetö Elebaşı Fetullah Gülen'in İadesine İlişkin Yapılan Açıklamada, "Abd Başkanı...

Beyaz Saray'dan Fetö Elebaşı Fetullah Gülen'in İadesine İlişkin Yapılan Açıklamada, "Abd Başkanı...

IHAAW224254-SIY/18-12-2018- Beyaz Saray'dan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Trup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iade konusunu araştıracağını söyledi" ifadesine yer verildi.

Beyaz Saray'dan Fetö Elebaşı Fetullah Gülen'in İadesine İlişkin Yapılan Açıklamada,

IHAAW224254-SIY/18-12-2018

- Beyaz Saray'dan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Trup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iade konusunu araştıracağını söyledi" ifadesine yer verildi. 18.12.2018 22: 42: 54 TSI
NNNN - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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