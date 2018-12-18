Beyaz Saray'dan Fetö Açıklaması

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konuyu "gözden geçireceğini" söylediği ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, FETÖ elebaşının Türkiye'ye iadesine ilişkin, "En son Buenos Aires'te bir araya geldiğimizde ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konu üzerinde çalıştıklarını söyledi" açıklamasına Beyaz Saray'dan yanıt geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Trump, Erdoğan'a sadece gözden geçireceğiz dedi" açıklamasını yaptı. Sanders, süreçle ilgili herhangi bir taahhütte bulunulmadığını ifade etti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA