Beyaz Saray'dan eyalet valilerine protestolar için daha fazla ulusal muhafız görevlendirme çağrısı
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Beyaz Saray'dan eyalet valilerine protestolar için daha fazla ulusal muhafız görevlendirme çağrısı

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, siyahi George Floyd'un ölümünün ardından düzenlenen protestoların amacından saptırıldığını savunarak, "Olanlara baktığımızda daha fazla adımın gerekli olduğunu görüyoruz.

Beyaz Saray'dan eyalet valilerine protestolar için daha fazla ulusal muhafız görevlendirme çağrısı
01.06.2020 22:35 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:35

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, siyahi George Floyd'un ölümünün ardından düzenlenen protestoların amacından saptırıldığını savunarak, "Olanlara baktığımızda daha fazla adımın gerekli olduğunu görüyoruz. Ülkedeki valiler harekete geçmeli ve Amerikan toplumunu korumak için daha fazla Ulusal Muhafızı görevlendirmeli." dedi.

McEnany, düzenlediği basın toplantısında ülkedeki protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gösterilerin amacından saptığını ve şiddet eylemlerine dönüştüğünü belirten McEnany, "Her şey açık ve net. Bu olanlar protesto değil suç. Anayasamız barışçıl protestoları destekliyor ancak dün gece Washington DC'de ve ülkenin diğer yerlerinde gördüklerimiz barışçıl protestolar değildi." diye konuştu.

ABD'de şu anda 24 eyalette 17 bin Ulusal Muhafızın harekete geçirildiğini kaydeden McEnany, "Olanlara baktığımızda daha fazla adımın gerekli olduğunu görüyoruz. Ülkedeki valiler harekete geçmeli ve Amerikan toplumunu korumak için daha fazla Ulusal Muhafızı görevlendirmeli." dedi.

McEnany, ABD Başkanı Donald Trump'ın "sessiz kaldığı" eleştirilerini de Trump'ın son günlerde olaylara ilişkin yaptığı açıklamalara işaret ederek reddetti. Sözcü, "Trump'ın her gün üst üste yapacağı açıklamalar anarşiyi durdurmayacak. Anarşiyi durduracak şey eyleme geçmektir ve Trump da şu anda bu konuda çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Anarşistler ve Antifa sahaya indiği zaman gerçek bir utanç oluşuyor"

Trump'ın bu sabah ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Adalet Bakanı William Barr ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in de katılımı ile 2 brifing aldığına işaret eden McEnany, "Olaylara müdahale için ülke genelinde daha fazla fedaral unsur görevlendirilecek. Ayrıca eyalet ve yerel yönetimlerle bağlantılı merkezi bir komuta merkezi kurulacak. Bu merkezde Esper, Barr ve Milley de yer alacak." dedi.

McEnany, Trump'ın defalarca barışçıl protestoları desteklediğini söylediğini anımsatarak, "Anarşistler ve Antifa sahaya indiği zaman gerçek bir utanç oluşuyor. Bu gruplar, protesto için meşru bir nedeni olan göstericilerin sesini bastırıyor." şeklinde konuştu.

ABD'deki birçok güvenlik gücünün halkın güvende kalması için çabaladığını vurgulayan McEnany, "Trump, (Floyd'un ölümünden sorumlu) 4 Minnesota polisinin korkunç eylemlerinin, bizim polisimizin tamamını temsil ettiği fikrini reddediyor." ifadesini kullandı.

Washington DC'de dün geceki gösterilerde Lincoln Anıtı ve St. Johns Kilisesi'nin göstericiler tarafından hedef alınmasına da tepki gösteren McEnany, "George Floyd'un anısına saygı gösterilmiyor. Artık amaç bu değil. Anarşistler ve Antifa, insanların acısından yararlanıyor. Bu, affedilemez. Kiliselerin yakılması ve Lincoln Anıtı'nın tahrif edilmesine karşı birlik olmalıyız." çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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