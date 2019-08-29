Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama
Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın dün yaptıkları telefon görüşmesinde, ticaret hacmi ve Suriye'nin İdlib kentindeki insani kriz de dahil olmak üzere birçok ikili ve bölgesel konuyu ele aldığını bildirdi.
29.08.2019 17:42
Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın dün yaptıkları telefon görüşmesinde, ticaret hacmi ve Suriye'nin İdlib kentindeki insani kriz de dahil olmak üzere birçok ikili ve bölgesel konuyu ele aldığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com