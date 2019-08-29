Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

29.08.2019 17:42

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın dün yaptıkları telefon görüşmesinde, ticaret hacmi ve Suriye'nin İdlib kentindeki insani kriz de dahil olmak üzere birçok ikili ve bölgesel konuyu ele aldığını bildirdi.