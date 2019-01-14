Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump Görüşmesine İlişkin Açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye konusunu görüştüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bugün telefonda görüştü. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Sanders, Trump ve Erdoğan'ın ABD birliklerinin Suriye'den çekilmesi ve Suriye'de iki ülke arasında devam eden işbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu ifade etti. Sanders, Trump'ın telefon görüşmesinde Erdoğan'a Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik endişelerini gidermek için Türkiye'yle çalışmak istediğini söylediğini belirtti. Sanders, ayrıca Trump'ın Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlere ve DEAŞ'a karşı mücadele eden diğer gruplara kötü davranmaması gerektiğine yönelik ifadelerini aktardı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA