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Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Beyaz Saray, Güncel

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

NEW ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs salgınıyla (Kovid-19) mücadele ve küresel ekonomik faaliyetlerin yeniden başlaması konularının ele alındığı bildirildi.

20.04.2020 04:22 | Son Güncelleme: 20.04.2020 04:22
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

NEW ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs salgınıyla (Kovid-19) mücadele ve küresel ekonomik faaliyetlerin yeniden başlaması konularının ele alındığı bildirildi.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğü, Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugün, Başkan Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştu. Başkan Trump ve Başkan Erdoğan koronavirüs salgınıyla mücadele ve küresel ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin son gelişmeleri ele aldı. Liderler ayrıca kritik bölgesel ve ikili konuları görüştü." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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