Beyaz Saray'dan ayrılan ABD Başkanı Trump Florida'ya ulaştı
Beyaz Saray'dan sabah erken saatlerde ayrılan ABD Başkanı Donald Trump, görevinin son saatinde Florida'ya vardı.
Beyaz Saray'dan sabah erken saatlerde ayrılan ABD Başkanı Donald Trump, görevinin son saatinde Florida'ya vardı.
Halefi Joe Biden'ın yemin törenine 1 saat kala, hayatını bundan sonra devam ettireceği Florida'ya ulaşan Trump, eşi Melania Trump ile başkanlık uçağından inerken basını selamladı.
Açıklama yapmayan Trump, gazetecilere el sallayarak havaalanından ayrıldı.
Trump, Biden'ın yemin törenine katılmayarak, sabah erken Beyaz Saray'dan ayrılarak Florida gitmek üzere yola çıkmıştı.
Joe Biden, yerel saatle 12.00'de (TSİ 20.00) başkent Washington'da alınan yoğun güvenlik önlemleri altında yemin ederek resmen ABD'nin 46'ncı başkanı olacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan