Beyaz Saray'dan Arakan Açıklaması

ABD yönetiminin, Myanmar'da (Burma) 300 bin kişinin evlerini terk etmesine yol açan "şiddet olaylarının sürmesinden derin rahatsızlık duyduğu" bildirildi.



Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, günlük basın brifinginde, Arakan'da devam eden olaylarla ilgili bir açıklama yaptı.



Sanders açıklamasında, "ABD, 25 Ağustos'ta bir Burma güvenlik noktasına düzenlenen saldırıların ardından 300 bin kişinin evlerini terk ettiği Burma'da devam eden krizden dolayı derin bir şekilde rahatsızdır. Bu saldırıları ve ardından yalanan şiddeti bir kez daha kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.



Arakanlı Müslümanlara doğrudan atıf yapmadı



Arakanlı Müslümanlara doğrudan atıf yapmayan Sanders, "300 bin kişinin evlerini terk etmesine" ve "şiddetin sürmesine" dikkati çekti.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise dünkü açıklamasında, Bangladeş'e sığınan binlerce Arakanlı Müslümanın durumuyla ilgili "endişe ettiklerini" ve "bu kişilere insani yardım ulaştırılması için" ilgili ortaklarla çalıştıklarını bildirmişti.



Nauert açıklamasında, "Kitlesel köy yakmalar ve şiddet içeren saldırılar da dahil Burma'nın Arakan eyaletindeki ciddi insan hakları ihlalleri iddialarının ardından 25 Ağustos'tan bu yana 270 bin Rohingyalının Bangladeş'e geçtiği şeklindeki Birleşmiş Milletler (BM) açıklamasını takiben oldukça endişeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.



Arakan'da yaşananlar



Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor. Saldırılarda 150'den fazla köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor. 25 Ağustos'dan bu yana Bangladeş'e 290 binden fazla Arakanlı Müslüman ulaştı.