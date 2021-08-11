Beyaz Saray'dan Afganistan yönetimine "Taliban'a karşı siyasi irade ortaya koyması" çağrısı
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Beyaz Saray'dan Afganistan yönetimine "Taliban'a karşı siyasi irade ortaya koyması" çağrısı

Beyaz Saray'dan Afganistan yönetimine 'Taliban'a karşı siyasi irade ortaya koyması' çağrısı
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Afganistan'a ihtiyacı olan tüm ekipman ve desteği verdiğini söyleyerek, Afgan yönetiminin Taliban'a karşı siyasi bir irade ortaya koyması gerektiğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Afganistan'a ihtiyacı olan tüm ekipman ve desteği verdiğini söyleyerek, Afgan yönetiminin Taliban'a karşı siyasi bir irade ortaya koyması gerektiğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, günlük basın brifinginde, Afganistan'daki son durumu ve Taliban'ın ilerleyişini değerlendirdi.

Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan çekilme kararı alırken tüm senaryoları değerlendirdiğini, bu kararı almak durumunda olduğunu ve bu kararın arkasında olduklarını ifade etti.

ABD'nin 20 yıllık sürede Afgan yönetimine ve güvenlik güçlerine ihtiyaç duydukları tüm askeri ve ekonomik desteği verdiğini dile getiren Psaki, "Afgan yönetimi, ihtiyacı olan her şeye sahip fakat (Taliban'a karşı) savaşmak için gereken siyasi iradeye sahip olup olmadıklarına karar vermeliler." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin Afganistan'daki amaçlarını ve misyonunu yerine getirdiğini savunan Psaki, Taliban'ın ilerleyişi karşısında Washington'ın somut olarak ne yapacağına ilişkin sorulara ise tatmin edici cevaplar veremedi.

Afgan güvenlik güçlerini Taliban'a karşı hava desteğiyle desteklemeye devam edeceklerini kaydeden Beyaz Saray Sözcüsü, 31 Ağustos'tan sonra da bu hava desteğini verip vermeyecekleri sorusunu yanıtlamadı.

Öte yandan Psaki, Suriye rejimi tarafından tutuklu bulunan Amerikalı gazeteci Austin Tice konusunda bir soruya yanıt verirken, Biden'ın Tice'ın serbest bırakılması için açıktan ve kapalı kapılar arkasında tüm çalışmaları yaptığını aktardı.

Taliban'ın kuzey vilayetlerine yönelmesi

ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktaya ulaşan Taliban, ülkenin Orta Asya ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetlerinin merkezlerini de peşi sıra ele geçiriyor.

ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması'na göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.

Taliban, son 6 günde biri ülkenin güneybatısında, biri batısında, diğer 7'si kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 9 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı.

Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 25'ini halen kontrolünde tutuyor.

Taliban'ın kontrolüne giren yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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