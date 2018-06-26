Beyaz Saray'dan 24 Haziran Seçimleriyle İlgili Açıklama

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı seçimlerin ardından, ABD'den Türkiye'ye 'demokrasisini güçlendirme' çağrısı geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, düzenlediği basın toplantısında 24 Haziran seçimlerine ilişkin kısa bir açıklamada bulundu. Türkiye ile ABD arasındaki bağları güçlendirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi ayarlamak için çalışmaların sürmekte olduğunu belirtti. Sanders, "Türkiye'yi demokrasisini güçlendirmeye ve ikili ilişkilerdeki sorunları çözme yönünde ilerlemeyi sürdürmeye teşvik ediyoruz" diye konuştu. - York