Beyaz Saray?daki ?tır şoförlerinin? protestosunda 15. gün geride kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beyaz Saray?daki ?tır şoförlerinin? protestosunda 15. gün geride kaldı

Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) derinden etkileyen yeni tip koronavirüs (COVID-19) en fazla taşımacılık sektörünü etkiledi.

Beyaz Saray?daki ?tır şoförlerinin? protestosunda 15. gün geride kaldı
17.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:52

Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) derinden etkileyen yeni tip koronavirüs (COVID-19) en fazla taşımacılık sektörünü etkiledi. 15 gündür Beyaz Saray'ın önünde eylem yapan tır sahipleri, başkent Washington'dan haklarını almadan ayrılmayacaklarını dile getirdi. 

Demirören Haber Ajansı'nın görüntülediği tırcılar, Beyaz Saray'ın önünden ABD Senatosuna kadar yol boyunca park etti. Korna çalarak iki yer arasında mekik dokuyan tırcılar, zorlu koronavirüs sürecinde işlerinin azaldığını, maliyetlerin arttığını ve aracılardan paralarını almakta zorluk çektiklerini söyledi.  ABD Başkanı Donald Trump'tan yardım isteyen tırcılar 15 gündür eyleme devam ettiklerini ifade etti.

'SADECE HAK ETTİĞİMİZ ÜCRETİ İSTİYORUZ? ABD'nin farklı eyaletlerinden gelerek problemlerini anlatan tır sahipler, artık çözüm beklediklerini belirtti. Bir tır sahibi 'Koronavirüs bizi ekonomik olarak çok fazla etkiledi. Ürünlerin adreslerine ulaşması için yoğun olarak çalışıyoruz, fakat karşılığını alamıyoruz. Başkan Trump bizi sevdiğini her daim söylüyor ama artık çözüm bulmalı. Sadece hak ettiğimiz ücreti istiyoruz' açıklamasını yaptı. KORNA SESİNE TRUMP'TAN CEVAP GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs ile ilgili basın toplantısı düzenlerken korna sesleri Beyaz Saray'dan duyuldu. Beyaz Saray'ın bahçesinde korna sesi duyulması üzerine Trump, 'Dışarıdaki müthiş sesi duyuyor musunuz Onlar her ne olursa olsun bizimle olan tırcılarımız. Onlar Başkan Trump'a destek oluyorlar. Bu tipik bir protesto değil, sevginin işareti. Muhteşem tırcılarımıza teşekkür ediyorum. Onlar beni seviyor ben de onları seviyorum' ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti Haber
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Haber
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
İran, ülkeyi esir alan çekirge istilasına karşı orduyu sahaya sürmeye hazırlanıyor Haber
İran, ülkeyi esir alan çekirge istilasına karşı orduyu sahaya sürmeye hazırlanıyor
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü Haber
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
Kamerun'da 'sahte peygamber' papazın koronavirüs iddiasıyla ölmesi gerginliğe yol açtı
Kamerun'da "sahte peygamber" papazın koronavirüs iddiasıyla ölmesi gerginliğe yol açtı
Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı
Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
Tam 1.200 tane! Yeryüzünün cenneti sular altında kalacak
Tam 1.200 tane! Yeryüzünün cenneti sular altında kalacak
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor
ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu
Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti
Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı
Bilgisayar korsanı, Zoom üzerindeki İncil dersini ele geçirip cinsel içerikli film izletti
Bilgisayar korsanı, Zoom üzerindeki İncil dersini ele geçirip cinsel içerikli film izletti
Saldırıda yetim kalan bebekleri emziren Afgan kadın, görenlere duygu dolu anlar yaşattı
Saldırıda yetim kalan bebekleri emziren Afgan kadın, görenlere duygu dolu anlar yaşattı
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
AB Adalet Divanı, Macaristan'ın mülteci uygulamasını yasa dışı buldu
AB Adalet Divanı, Macaristan'ın mülteci uygulamasını yasa dışı buldu
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Sırrı Süreyya Önder Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Harun Tan Ebru Şallı Jennifer Lopez Yılmaz Erdoğan
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Adana Avrupa Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: Beyaz Saray?daki ?tır şoförlerinin? protestosunda 15. gün geride kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 12:31:12. #1.15#
title