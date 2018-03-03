Beyaz Saray'da Kırmızı Alarm (2)

GİZLİ SERVİSTEN İLK AÇIKLAMA

Nafiz ALBAYRAK (3 Mart) - New York/ ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray'ı korumakla yükümlü gizli servis, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Beyaz Saray'ın kuzey bahçesi yakınında kendisini silahla yaralayan bir kişiye müdahale ettiklerini duyurdu.