Beyaz Saray'da Kırmızı Alarm (2)
GİZLİ SERVİSTEN İLK AÇIKLAMANafiz ALBAYRAK (3 Mart) - New York / ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray'ı korumakla yükümlü gizli servis, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Beyaz Saray'ın kuzey bahçesi yakınında kendisini silahla yaralayan bir kişiye müdahale ettiklerini duyurdu.
GİZLİ SERVİSTEN İLK AÇIKLAMA
Nafiz ALBAYRAK (3 Mart) - New York/ ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray'ı korumakla yükümlü gizli servis, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Beyaz Saray'ın kuzey bahçesi yakınında kendisini silahla yaralayan bir kişiye müdahale ettiklerini duyurdu.