Beyaz Saray'da İsrail-BAE-Bahreyn arasındaki anlaşmanın imzaları atıldı
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Beyaz Saray'da İsrail-BAE-Bahreyn arasındaki anlaşmanın imzaları atıldı

İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması, Beyaz Saray'da imzalandı.

Beyaz Saray'da İsrail-BAE-Bahreyn arasındaki anlaşmanın imzaları atıldı
15.09.2020 22:03 | Son Güncelleme: 15.09.2020 22:07

İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması, Beyaz Saray'da imzalandı.

İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması, Beyaz Saray'da düzenlenen törenle imzalandı. İmzalar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed El-Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif El-Zayani ve anlaşmaya öncülük eden ABD Başkanı Donald Trump tarafından atıldı. Böylece İsrail, BAE ve Bahreyn ile ilişkilerini normalleştirmek için attığı adımları "İbrahim Anlaşmaları" (Abraham Accords) olarak adlandırılan anlaşma ile Beyaz Saray'da resmiyete dökmüş oldu.

Söz konusu anlaşma ile BAE ve Bahreyn, 1979'da Mısır'ın ve 1994'te Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan 3. ve 4. Arap ülkesi oldu. Trump imza töreni öncesi Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, anlaşmaya 5-6 ülkenin daha katılabileceğini duyurdu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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