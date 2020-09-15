- Beyaz Saray'da İsrail-BAE-Bahreyn arasındaki anlaşmanın imzaları atıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Beyaz Saray'da İsrail-BAE-Bahreyn arasındaki anlaşmanın imzaları atıldı

- Beyaz Saray'da İsrail-BAE-Bahreyn arasındaki anlaşmanın imzaları atıldı Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde İsrail-BAE-Bahreyn arasında varılan normalleşme anlaşması imzalandı.

15.09.2020 20:57 | Son Güncelleme: 15.09.2020 21:02

- Beyaz Saray'da İsrail-BAE-Bahreyn arasındaki anlaşmanın imzaları atıldı

WASHINGTON - Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde İsrail-BAE-Bahreyn arasında varılan normalleşme anlaşması imzalandı.

- Beyaz Saray'da İsrail-BAE-Bahreyn arasındaki anlaşmanın imzaları atıldı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mike Pompeo Donald Trump Mustafa Destici Erol Mütercimler
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Metin Özülkü Defne Samyeli
Spor Sörloth Adem Büyük Vedat Muriqi Eddie Newton Nihat Özdemir
Daha Fazla Kız Bursa Avrupa Türk Lirası
Şu an buradasınız: - Beyaz Saray'da İsrail-BAE-Bahreyn arasındaki anlaşmanın imzaları atıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 21:02:16. #1.14#
title