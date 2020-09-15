- Beyaz Saray'da İsrail-BAE-Bahreyn arasındaki anlaşmanın imzaları atıldı
- Beyaz Saray'da İsrail-BAE-Bahreyn arasındaki anlaşmanın imzaları atıldı Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde İsrail-BAE-Bahreyn arasında varılan normalleşme anlaşması imzalandı.
15.09.2020 20:57 | Son Güncelleme: 15.09.2020 21:02
- Beyaz Saray'da İsrail-BAE-Bahreyn arasındaki anlaşmanın imzaları atıldı
WASHINGTON - Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde İsrail-BAE-Bahreyn arasında varılan normalleşme anlaşması imzalandı.
Kaynak: İHA