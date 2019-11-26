Beyaz Saray'da alarm

26.11.2019 17:55 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:00

Beyaz Saray yakınlarında hava sahasının ihlal edildiği iddiasıyla alarm verildi.



Beyaz Saray yetkilileri, uçuşa yasak bölgeye bir hava aracının girmesi sonucu alarma geçti. Beyaz Saray yakınlarındaki yollar trafiğe kapatılırken, herhangi bir kişinin bölgeye girişine izin verilmedi. Yetkililer, savaş jetlerinin havalandığını ifade etti. Hava aracının uçuşa yasak bölgeden çıkması sonucu alarm durumu kaldırıldı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA