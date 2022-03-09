Beyaz Saray: Çin'in büyük oranda Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uyduğunu görüyoruz - Haberler

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Beyaz Saray: Çin'in büyük oranda Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uyduğunu görüyoruz

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Beyaz Saray: Çin'in büyük oranda Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uyduğunu görüyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Çin'in şu ana kadar Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uyduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Çin'in şu ana kadar Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uyduğunu belirtti.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Çin'in, Rusya-Ukrayna savaşına yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beyaz Saray'ın, Çin'in Ukrayna krizinin çözümünde rol almasını olası görüp görmediğinin sorulması üzerine Psaki, "Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) oylamalarda çekimser kaldığını ve büyük oranda Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uyduğunu görüyoruz." dedi.

Psaki, Çin'in durduğu yeri ve oynamak istediği rolü anlamak için çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Beyaz Saray Sözcüsü, Beyaz Saray, Rusya, Güncel, Haberler

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