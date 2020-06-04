- Beyaz Saray çevresindeki protestolarda tansiyon düştü - Beyaz Saray çevresinde protestolar devam ediyor ABD'de George Floyd'un polis tarafından ölümünün ardından başlayan protestolar başkent Washington'da şiddetini azalttı.

- Beyaz Saray çevresinde protestolar devam ediyor

WASHINGTON - ABD'de George Floyd'un polis tarafından ölümünün ardından başlayan protestolar başkent Washington'da şiddetini azalttı. Alınan önlemler doğrultusunda Beyaz Saray çevresinden geçen tüm yollar kapatıldı.

ABD'nin Minnesota eyaleti Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından başlayan başkent Washington'daki protestolarda tansiyon düştü. Yaşanan şiddet olaylarına karşı Ulusal Muhafız askerleri, DC polisi, Gizli Servis ve narkotik polisi görev yapıyor. Yerel saatle 23.00'te sokağa çıkma yasağının başladığı kentte güvenlik güçlerinin yoğunlaştırılması sonucu protestolar sakin geçiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan çıkışı sırasında çevredeki yollar trafiğe kapatılıyor.

Protestoculardan biri, "Polislerin insanları öldürmesinden yoruldum. Bu ülkede yaşananlardan dolayı adalet sisteminin gözardı edilmesinden yoruldum. Kardeşlerim, babam, amcalarım, teyzelerim için korku duymam gerekecek. Kendim için bile korku duymam gerekecek, belki de etrafımda olan herkes için. O yüzden insan yoruluyor artık. Çünkü şunu fark ettik ki onlar (polis) için yaptığımız bağışlar ve güvenlik anlaşmaları imzalarının hiçbir önemi olmadığını görüyoruz" diye konuştu. Başka bir protestocu ise, "ABD Anayasasının birinci maddesi hakların korunması. Biliyorsunuz işte, sadece insanlık" ifadelerini kullandı. Floyd için çiçek bırakıldı

Bazı göstericiler George Floyd'u anmak için duvara çiçek bıraktı. Bölgede protestoculara ücretsiz yiyecek ve içecek dağıtılıyor. Protestocuların iş yerlerine zarar vermesinin önlenmesi amacıyla bazı mağazaların ön kısımlarına, 'Siyahların Hayatı Önemlidir" notu düşüldü. Geçtiğimiz günlerde protestocular tarafından zarar verilen bazı tarihi binalar ve anıtlar ise Ulusal Muhafız tarafından korunmaya başlandı.

Başkentte saat 06.00'ya sokağa çıkma yasağı yürürlükte.

Kaynak: İHA