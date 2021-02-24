Beyaz Saray, Cemal Kaşıkçı raporunun kısa süre içinde açıklanmasını bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beyaz Saray, Cemal Kaşıkçı raporunun kısa süre içinde açıklanmasını bekliyor

24.02.2021 22:13 | Son Güncelleme: 24.02.2021 22:16
Beyaz Saray, Cemal Kaşıkçı raporunun kısa süre içinde açıklanmasını bekliyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Suudi Arabistanlı Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırlanan raporun kısa süre içinde açıklanacağını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Suudi Arabistanlı Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırlanan raporun kısa süre içinde açıklanacağını duyurdu.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırlanan raporun üzerindeki gizliliği kaldırma sözü verdiğini anımsatan Psaki, "Bu raporun gizliliğinin kısa sürede kaldırılmasını ve yayımlanmasını bekliyoruz. Ancak şu anda net bir zaman yok." ifadesini kullandı.

Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın yakın zamanda Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefonda görüşeceğini de belirtti.

Biden-Kral Selman görüşmesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yer almasının beklenmediğini kaydeden Psaki, Muhammed bin Selman'ın muhatabının ABD Savunma Bakanı olduğunun altını çizdi.

Psaki, Biden'ın amacının Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden ayarlamak olduğunu, Suudi yönetimine karşı da bu doğrultuda adımlar atılacağını aktardı.

"İran'ı yaptıklarından sorumlu tutacağız"

Irak'ta son dönemde yapılan saldırıların failini bulmaya yönelik incelemelerinin halen devam ettiğini söyleyen Psaki, "İran'ı, diğer ülkelerdeki uzantılarının yaptıklarından dolayı sorumlu tutacağız. Aynı zamanda cevap verme hakkımızı saklı tutuyoruz. Bu cevap ölçülü ve zamanlı olacaktır." dedi.

İran ile nükleer anlaşmaya geri dönülmesi konusunun sorulması üzerine ise Psaki, "İran nükleer anlaşmanın tüm yükümlülüklerini yerine getirirse ABD de üzerine düşeni yapacaktır ve daha uzun süreli ve güçlü bir anlaşma için platformları kullanacaktır." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Türkan Şoray Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Cenk Tosun Erol Bulut Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beyaz Saray, Cemal Kaşıkçı raporunun kısa süre içinde açıklanmasını bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 22:20:33. #1.14#
title